Venta de perros y gatos tendrá nuevos controles: esto es lo que cambia con el reglamento del MAG

Los criaderos y comercios de perros y gatos deberán ajustarse a una nueva norma del MAG que impone controles sanitarios, supervisión veterinaria y sanciones por incumplimiento.

Por Gustavo Ortega Campos
El Poder Ejecutivo emisió un nuevo reglamento para regular los criaderos y la venta de perros y gatos.
El Poder Ejecutivo emisió un nuevo reglamento para regular los criaderos y la venta de perros y gatos.







