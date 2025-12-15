Venta de perros y gatos tendrá nuevos controles: esto es lo que cambia con el reglamento del MAG

El Poder Ejecutivo emisió un nuevo reglamento para regular los criaderos y la venta de perros y gatos.

Los establecimientos dedicados a la crianza y comercialización de perros y gatos deberán cumplir una nueva normativa obligatoria, informó este lunes el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Mediante un decreto ejecutivo, la entidad estableció un reglamento para promover el bienestar animal, fortalecer los controles sanitarios y reducir los riesgos para la salud pública.

El MAG explicó que la proliferación de criaderos clandestinos, la baja práctica de castración, las ventas informales y los nacimientos sin control han contribuido al aumento de la sobrepoblación de perros y gatos, lo que se traduce en más animales abandonados o en condición de calle.

Con esta normativa, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) podrá aplicar medidas sanitarias, ordenar correcciones, suspender actividades o decomisar animales cuando exista riesgo para el bienestar animal. En estos casos, los propietarios deberán asumir los costos de atención, alimentación, cuidado veterinario y manejo de los animales.

Aspectos clave del decreto

Certificado Veterinario de Operación (CVO) obligatorio

obligatorio Supervisión veterinaria permanente

Reproducción responsable

Condiciones mínimas obligatorias para los establecimientos

para los establecimientos Regulación de la cría y comercialización

El MAG aclaró que el decreto no promueve la compra de animales, sino que busca regular una actividad existente que, sin control, genera sobreproducción, informalidad y riesgos sanitarios.

El jerarca del MAG, Víctor Carvajal, señaló que el reglamento establece condiciones básicas y necesarias para garantizar mejores prácticas en los establecimientos dedicados a la crianza y comercialización de perros y gatos.“Su aplicación permitirá un manejo más responsable, en beneficio del bienestar animal y de la salud pública”, afirmó.

Por su parte, el director general del Senasa, Luis Matamoros, indicó que la normativa facilitará las labores de control en el campo.“El decreto define requisitos claros y verificables, lo que permitirá una fiscalización más efectiva y una mejor atención de los riesgos asociados a la reproducción irresponsable y a la venta informal”, apuntó.

Los criaderos y comercios de perros y gatos deberán ajustarse a una nueva normativa del MAG que impone controles sanitarios, supervisión veterinaria y sanciones por incumplimiento.