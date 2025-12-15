Venta de perros y gatos tendrá nuevos controles: esto es lo que cambia con el reglamento del MAG

Los establecimientos dedicados a la crianza y comercialización de perros y gatos deberán cumplir una nueva normativa obligatoria, informó este lunes el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Mediante un decreto ejecutivo, la entidad estableció un reglamento para promover el bienestar animal, fortalecer los controles sanitarios y reducir los riesgos para la salud pública.
El MAG explicó que la proliferación de criaderos clandestinos, la baja práctica de castración, las ventas informales y los nacimientos sin control han contribuido al aumento de la sobrepoblación de perros y gatos, lo que se traduce en más animales abandonados o en condición de calle.
Con esta normativa, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) podrá aplicar medidas sanitarias, ordenar correcciones, suspender actividades o decomisar animales cuando exista riesgo para el bienestar animal. En estos casos, los propietarios deberán asumir los costos de atención, alimentación, cuidado veterinario y manejo de los animales.
Aspectos clave del decreto
- Certificado Veterinario de Operación (CVO) obligatorio
- Supervisión veterinaria permanente
- Reproducción responsable
- Condiciones mínimas obligatorias para los establecimientos
- Regulación de la cría y comercialización
El MAG aclaró que el decreto no promueve la compra de animales, sino que busca regular una actividad existente que, sin control, genera sobreproducción, informalidad y riesgos sanitarios.
El jerarca del MAG, Víctor Carvajal, señaló que el reglamento establece condiciones básicas y necesarias para garantizar mejores prácticas en los establecimientos dedicados a la crianza y comercialización de perros y gatos.“Su aplicación permitirá un manejo más responsable, en beneficio del bienestar animal y de la salud pública”, afirmó.
Por su parte, el director general del Senasa, Luis Matamoros, indicó que la normativa facilitará las labores de control en el campo.“El decreto define requisitos claros y verificables, lo que permitirá una fiscalización más efectiva y una mejor atención de los riesgos asociados a la reproducción irresponsable y a la venta informal”, apuntó.
Los criaderos y comercios de perros y gatos deberán ajustarse a una nueva normativa del MAG que impone controles sanitarios, supervisión veterinaria y sanciones por incumplimiento.