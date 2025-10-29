Economía

Qué es el caracol gigante africano y por qué preocupa su presencia en Costa Rica

El SFE confirmó que este molusco ya había aparecido en Liberia en 2021 y ahora se detectó en una zona residencial de Heredia

Por Damián Arroyo C.
El caracol gigante africano representa una amenaza agrícola. El SFE activó acciones en Heredia tras su reciente detección.
El caracol gigante africano representa una amenaza agrícola. El SFE activó acciones en Heredia tras su reciente detección.







