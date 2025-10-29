Qué es el caracol gigante africano y por qué preocupa su presencia en Costa Rica

El caracol gigante africano, identificado científicamente como Achatina Lissachatina fulica, es una plaga considerada de alto riesgo para la producción agrícola en Costa Rica. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, informó sobre un brote detectado recientemente en una zona residencial de la provincia de Heredia.

Este caracol puede provocar daños directos a cultivos y generar consecuencias más graves como el cierre de mercados de exportación, debido a que se considera una de las plagas más temidas en el comercio internacional. Esto se debe a la facilidad con que se transporta y se propaga, tanto con ayuda de los seres humanos como por factores naturales, como ríos o condiciones climáticas.

Aunque su apariencia puede resultar atractiva, debido a su color marrón rojizo a café con bandas crema que se aclaran en la punta de la concha y su tamaño, que puede alcanzar hasta 15 centímetros, el SFE advirtió que este molusco no debe tocarse sin protección, ya que representa un riesgo sanitario.

¿Por qué representa un riesgo?

El SFE advirtió que, aunque el brote se presentó en un área residencial y no agrícola, la plaga posee un enorme potencial de dispersión. Por esta razón, la institución desplegó un operativo para inspeccionar, identificar y recolectar especímenes para su destrucción segura, con el fin de contener el brote.

Este hallazgo se logró gracias a la colaboración de los vecinos, ya que la zona afectada no formaba parte del mapa de vigilancia fitosanitaria.

En Costa Rica, la presencia de este caracol se identificó por primera vez en Curubandé, Liberia, en 2021. El brote actual en Heredia es el segundo registrado en el país.

¿Qué hacer si se detecta uno?

El SFE pidió a la ciudadanía que siga estas recomendaciones:

No tocar el caracol sin guantes , ya que puede portar bacterias que afectan a personas y animales domésticos.

, ya que puede portar bacterias que afectan a personas y animales domésticos. No aplastarlo ni desecharlo en la basura.

Colocarlo en una bolsa o recipiente hermético hasta que personal autorizado atienda el reporte.

hasta que personal autorizado atienda el reporte. Revisar los vehículos si se vive en la zona afectada, para evitar que algún ejemplar se traslade a otro sitio.

Los reportes pueden realizarse a los teléfonos 2549-3501, 2549-3652 y 2549-3651, o al correo dmatamoros@sfe.go.cr. Se recomienda, si es posible, adjuntar una fotografía del ejemplar.