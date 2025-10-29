Economía

Detectan caracol gigante africano en Heredia y alertan por su riesgo agrícola

La presencia del caracol gigante africano fue detectada en un área residencial gracias a reportes ciudadanos y activa protocolos del Servicio Fitosanitario

Por Damián Arroyo C.
El SFE confirmó un brote del caracol gigante africano en Heredia. Población debe alertar sin tocarlo y seguir medidas para evitar su propagación.
notas iaCaracol Gigante AfricanoHeredia
Damián Arroyo C.

