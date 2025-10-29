Detectan caracol gigante africano en Heredia y alertan por su riesgo agrícola

El SFE confirmó un brote del caracol gigante africano en Heredia. Población debe alertar sin tocarlo y seguir medidas para evitar su propagación.

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, confirmó un brote de caracol gigante africano (Achatina Lissachatina fulica) en un sector residencial de la provincia de Heredia.

Este molusco representa una amenaza grave para la producción agrícola, debido a su capacidad de dañar cultivos y provocar restricciones en mercados de exportación.

Según el SFE, se trata de una de las plagas más temidas en el comercio internacional, por la facilidad con que puede ser trasladada por seres humanos, cursos de agua o condiciones climáticas.

El SFE confirmó que el hallazgo ocurrió en una zona que no pertenece al mapa de vigilancia fitosanitaria, gracias al reporte de residentes de la comunidad.

Tras la detección, funcionarios del SFE realizan inspecciones para delimitar el área afectada, recolectar ejemplares y eliminarlos de forma segura.

El director ejecutivo del SFE, Nelson Morera, explicó que, a pesar de que se trata de una zona sin cultivos, se desplegó un plan inmediato para controlar la propagación del caracol, debido al alto potencial de dispersión de la especie.

Este es el segundo registro del caracol en Costa Rica. El primero ocurrió en Curubandé, Liberia, en 2021. Hasta ahora, no se había detectado en otras regiones del país.

Recomendaciones para la población

El SFE solicitó a los habitantes que, en caso de observar ejemplares sospechosos, contacten a los números 2549-3501, 2549-3652 o 2549-3651, o bien escriban al correo dmatamoros@sfe.go.cr, de ser posible con una fotografía del espécimen.

También recordó lo siguiente:

No toque los caracoles sin guantes , ya que pueden portar bacterias dañinas para personas y animales domésticos.

, ya que pueden portar bacterias dañinas para personas y animales domésticos. No los aplaste ni los deseche en la basura.

Coloque los ejemplares en un recipiente o bolsa hermética y espere la intervención del SFE.

Si reside en la zona afectada, revise su vehículo para evitar transportar el caracol a otras localidades.

El SFE destacó que Costa Rica posee una gran variedad de caracoles no perjudiciales, por lo que no todos representan un riesgo para la agricultura.

Para más detalles, la entidad habilitó un sitio web informativo sobre la plaga en www.sfe.go.cr.