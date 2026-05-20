Economía

Procomer busca nuevas inversiones en Europa en su primera participación en congreso mundial de semillas

Costa Rica intensifica su búsqueda de inversión extranjera en Europa con reuniones estratégicas, tecnología agrícola y una inédita participación en el mayor congreso mundial de semillas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica podrá acceder a fondos internacionales de hasta $20 millones para proyectos demostrativos de tecnologías limpias y transición energética.
Costa Rica podrá acceder a fondos internacionales de hasta $20 millones para proyectos demostrativos de tecnologías limpias y transición energética. (Procomer /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCProcomerEuropasemillas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.