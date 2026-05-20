Procomer busca nuevas inversiones en Europa en su primera participación en congreso mundial de semillas

Costa Rica podrá acceder a fondos internacionales de hasta $20 millones para proyectos demostrativos de tecnologías limpias y transición energética.

Costa Rica intensificó su estrategia para atraer inversión extranjera directa en sectores de agroindustria, servicios de alto valor e infraestructura turística mediante una gira de promoción en Portugal y España.

La agenda incluye reuniones con empresas europeas, participación en congresos internacionales y actividades para posicionar al país como un destino competitivo para nuevas operaciones.

La gira es liderada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y se desarrolla esta semana en Lisboa y Madrid. La institución participa en el ISF World Seed Congress 2026 y en el Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europa, dos encuentros internacionales vinculados con innovación agrícola, automatización, inteligencia artificial y transformación digital.

Según Procomer, Europa representa una oportunidad para diversificar el origen de la inversión extranjera que llega al país y fortalecer sectores de alto valor agregado. La entidad indicó que 29 de los 55 nuevos proyectos de inversión captados en 2025 provinieron de países distintos a Estados Unidos.

Uno de los principales ejes de la agenda será la participación, por primera vez, en el ISF World Seed Congress 2026 en Lisboa. El evento reúne a empresas y actores vinculados con innovación agrícola, biotecnología e investigación aplicada al sector semillas. Durante el encuentro, Procomer sostendrá reuniones con compañías interesadas en operaciones de investigación, fitomejoramiento y agritech.

La institución busca posicionar a Costa Rica como hub regional para innovación agrícola, al destacar condiciones como producción durante todo el año, disponibilidad de agua, diversidad de microclimas y talento especializado. El comunicado menciona que empresas como Bayer, BASF y Nutrien ya operan en el país.

En paralelo, la promotora realizará en Lisboa el Costa Rica Investment Day enfocado en servicios corporativos y tecnologías digitales. La actividad aprovechará la presencia de ejecutivos internacionales vinculados con servicios compartidos, automatización e inteligencia artificial.

La entidad promoverá a Costa Rica como destino nearshore para servicios de alto valor agregado, con énfasis en el talento local, la experiencia en servicios globales y el crecimiento del ecosistema tecnológico.

La agenda finalizará en Madrid con el Costa Rica Investment Day – España, organizado junto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El encuentro presentará oportunidades de inversión en infraestructura turística, manufactura avanzada, ciencias de la vida, semiconductores y agroindustria.