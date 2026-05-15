Economía

Procomer entrega primeras becas de Google y todavía quedan otras 5.000 disponibles

La iniciativa busca fortalecer habilidades digitales y conectar a más personas con empleos tecnológicos de alta demanda

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Por Damián Arroyo C.
Las primeras 5.000 becas de Google ya fueron entregadas en Costa Rica, pero todavía quedan otras 5.000 disponibles.
Las primeras 5.000 becas de Google ya fueron entregadas en Costa Rica, pero todavía quedan otras 5.000 disponibles. (Procomer/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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