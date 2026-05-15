Procomer entrega primeras becas de Google y todavía quedan otras 5.000 disponibles

Las primeras 5.000 becas de Google ya fueron entregadas en Costa Rica, pero todavía quedan otras 5.000 disponibles.

Procomer entregó las primeras 5.000 becas de Google dirigidas a fortalecer habilidades digitales y mejorar la empleabilidad en Costa Rica. La iniciativa todavía mantiene otras 5.000 becas disponibles para personas interesadas en formarse en áreas tecnológicas de alta demanda.

La entrega oficial ocurrió este viernes 15 de mayo durante la feria de empleo Talent Costa Rica, organizada por Procomer en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La actividad reunió a representantes del Ministerio de Comercio Exterior y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Según explicó Laura López, gerente general de Procomer, las primeras 5.000 becas permiten acercar herramientas de formación digital a personas que buscan incorporarse a empleos con alta demanda en el país. También recordó que todavía quedan otras 5.000 becas disponibles y que durante la feria las personas podían conocer requisitos, rutas de formación y el proceso de aplicación.

Las becas forman parte de la iniciativa Talent Up, incluida en el programa América en el Centro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Según la institución el objetivo consiste en fortalecer capacidades digitales y facilitar el acceso a oportunidades laborales vinculadas con transformación digital y tecnologías emergentes.

La formación contempla áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, programación, servicios empresariales y herramientas digitales utilizadas por empresas nacionales y multinacionales instaladas en Costa Rica.

Procomer desarrolla esta iniciativa junto con aliados del sector educativo y tecnológico. Entre ellos aparecen el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Latina de Costa Rica, Ulacit, Junior Achievement, CAMTIC y CAMSCAT.

El anuncio de las primeras personas beneficiarias se realizó durante la Feria de Empleo Talent Costa Rica. El evento reunió a más de 100 empresas nacionales y multinacionales con más de 8.000 vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales. Además, la organización habilitó transporte gratuito desde distintas zonas del país para facilitar la asistencia.