Economía

Procomer ofrecerá más de 8.000 empleos y herramientas gratuitas en feria de empleo

El evento reunirá más de 100 empresas y ofrecerá recursos para fortalecer la empleabilidad de quienes buscan trabajo en Costa Rica

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Por Jailine González Gómez
Feria Talent Costa Rica ofrecerá empleo, capacitación y herramientas gratuitas para mejorar opciones laborales de los asistentes.
Feria Talent Costa Rica ofrecerá empleo, capacitación y herramientas gratuitas para mejorar opciones laborales de los asistentes. (Procomer/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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