Procomer ofrecerá más de 8.000 empleos y herramientas gratuitas en feria de empleo

Feria Talent Costa Rica ofrecerá empleo, capacitación y herramientas gratuitas para mejorar opciones laborales de los asistentes.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) organizará el próximo 15 de mayo una nueva edición de la Feria de Empleo Talent Costa Rica, con la participación de más de 100 empresas y la disponibilidad de 8.000 vacantes.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones, entre las 8 a. m. y las 7 p. m., con entrada gratuita, parqueo y transporte sin costo para los asistentes.

Herramientas gratuitas para mejorar la búsqueda de empleo

Con el objetivo de fortalecer la preparación de quienes asistirán, Procomer puso a disposición una serie de herramientas gratuitas enfocadas en mejorar las oportunidades laborales.

Una de las principales es la plataforma Talent Costa Rica, un sistema digital que conecta el talento nacional con empresas. Esta herramienta permite acceder a vacantes, realizar una prueba de inglés y agendar entrevistas durante la feria.

Además, el sitio incluye opciones de pasantías para estudiantes, lo que amplía las oportunidades para distintos perfiles.

Otra opción son los webinars especializados en empleabilidad, desarrollados por expertos. Estos materiales estarán disponibles desde el 30 de abril e incluyen contenidos de ediciones anteriores y nuevas sesiones para este año.

También se ofrece contenido descargable gratuito, como guías para optimizar el currículum y aprovechar la plataforma digital.

Recomendaciones clave para aumentar oportunidades

Procomer también elaboró una serie de recomendaciones para quienes participarán en la feria.

Entre ellas destaca la importancia de investigar previamente las empresas, conocer sus perfiles y preparar preguntas concretas.

Se recomienda definir una narrativa profesional clara, con un mensaje breve que resuma experiencia y objetivos laborales.

La institución sugiere además activar la red de contactos, participar en espacios de empleabilidad y comunicar el tipo de puesto que se busca.

Otro punto clave es personalizar cada aplicación, ajustar el currículum y destacar habilidades relevantes según la vacante.

También se aconseja prepararse para entrevistas mediante metodologías como la técnica STAR, que permite explicar logros de forma estructurada.