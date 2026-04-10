Procomer alista jornada gratuita para quienes buscan empleo: así podrá mejorar su currículum, entrevistas e inglés

Estudiantes, pasantes y personas en busca de trabajo podrán recibir apoyo en currículum, entrevistas e inglés.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) organizará el próximo viernes 17 de abril una nueva edición de “Camino a la Empleabilidad”, una jornada gratuita dirigida a estudiantes, pasantes y personas en general que buscan empleo y desean fortalecer su perfil profesional.

La actividad se realizará en America Free Zone, en Heredia. Según la promotora, el espacio reunirá a especialistas en recursos humanos, voluntariado empresarial y aliados del sector académico para ofrecer acompañamiento directo a los participantes.

La iniciativa busca preparar mejor a las personas para los procesos de selección y servir como antesala de la Feria de Empleo Talent Costa Rica. Las personas interesadas podrán inscribirse mediante un formulario habilitado por la organización.

De acuerdo con Laura López, gerente general de Procomer, la jornada busca acompañar a las personas en la construcción y mejora de su perfil profesional. La jerarca indicó que el objetivo es brindar herramientas prácticas por medio de asesorías personalizadas, orientación para entrevistas y contacto con especialistas en reclutamiento para ampliar las oportunidades laborales.

Durante la jornada, los asistentes recibirán asesoría para mejorar su currículum. También obtendrán recomendaciones para desempeñarse mejor en entrevistas de trabajo en español e inglés, así como orientación para fortalecer su perfil profesional.

Además, la agenda incluirá dinámicas guiadas por profesionales en recursos humanos. Estas actividades se enfocarán en el desarrollo de habilidades clave para procesos de reclutamiento.

La jornada también ofrecerá talleres sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta para postularse a vacantes y potenciar el perfil profesional de los participantes.

Entre los aliados estratégicos estarán AFZ, HP Inc. y Junior Achievement. La actividad contará además con estudiantes universitarios de carreras como psicología y recursos humanos, quienes participarán como voluntarios en la orientación profesional de los asistentes.

El evento incluirá pruebas gratuitas de inglés y asesoría para el uso adecuado de la plataforma Talent Costa Rica. En esa herramienta, las personas podrán registrar sus datos y acceder a vacantes, prácticas y pasantías disponibles.

Camino a la Empleabilidad forma parte de las acciones que impulsa Procomer para fortalecer el talento humano y facilitar la conexión entre personas en búsqueda de empleo y el sector empresarial.

La jornada también funcionará como antesala para la Feria de Empleo Talent Costa Rica, organizada por la promotora, que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.