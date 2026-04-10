Economía

Procomer alista jornada gratuita para quienes buscan empleo: así podrá mejorar su currículum, entrevistas e inglés

La actividad gratuita en America Free Zone ofrecerá asesoría práctica para personas que buscan empleo y desean mejorar su perfil profesional

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Estudiantes, pasantes y personas en busca de trabajo podrán recibir apoyo en currículum, entrevistas e inglés.
Estudiantes, pasantes y personas en busca de trabajo podrán recibir apoyo en currículum, entrevistas e inglés. (Procomer/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPROCOMERempleo
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.