Economía

Empleo en Costa Rica: Procomer reporta 11.500 colocaciones laborales en 2025

Contactos entre personas y empresas se dio mediante la plataforma Talent Costa Rica de Procomer.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Este sábado en Liberia se ofrecerán 1.300 empleos en feria organizada por PROCOMER con opciones para distintos perfiles y sectores productivos.
Durante 2025, Procomer realizó dos ferias de empleo con la participación de 12.000 personas, para este año estarán organizando nuevas ediciones, informó la entidad. (Procomer/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EmpleoProcomer
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.