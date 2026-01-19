Empleo en Costa Rica: Procomer reporta 11.500 colocaciones laborales en 2025

Durante 2025, Procomer realizó dos ferias de empleo con la participación de 12.000 personas, para este año estarán organizando nuevas ediciones, informó la entidad.

Durante 2025, la colocación de empleo gestionadas por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) sumó 11.500 puestos.

La entidad indicó, por medio de un comunicado de prensa, que los datos son registrados en la plataforma Talent Costa Rica, herramienta que facilita el contacto entre las empresas y las personas que están en búsqueda de empleo en el país.

Durante 2024, el primer año de funcionamiento de la plataforma, fueron 2.500 personas, confirmó Procomer.

Laura López, gerente general de la Promotora, indicó que para diseñar estrategias efectivas de vinculación laboral es fundamental trabajar con empresas de zona franca, firmas nacionales y compañías de inversión extranjera directa, de distintos sectores y tamaños.

Procomer informó además sobre las acciones orientadas a fortalecer las capacidades del talento humano en el país desarrolladas durante 2025, entre ellas la facilitación de 6.118 pruebas gratuitas de inglés en todas las regiones del país a través, con el objetivo de reducir las brechas lingüísticas y mejorar las oportunidades de empleabilidad.

Por otro lado, se formaron a más de 5.200 personas de empresas que operan tanto en el Régimen Definitivo como en el Régimen de Zonas Francas, en habilidades técnicas especializadas, habilidades esenciales, idiomas, entre otros, por medio de los programas de cofinanciamiento como el Incentivo para la Formación de Talento en Empresas, a través de una inversión superior a los $2,5 millones.

La Promotora agregó que durante 2025 más de 1.000 personas participaron en talleres, para potenciar las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).