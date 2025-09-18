Economía

Prival Bank dejará negocio bancario en Costa Rica en esta fecha

Prival Bank solicitó a Sugef el cese voluntario de actividades de intermediación financiera a inicios del 2025

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Letrero de Prival Bank en la fachada de una sucursal en Costa Rica, en el contexto del cierre de operaciones bancarias de la entidad.
La entidad financiera solicitó a la Sugef el cese voluntario de sus operaciones bancarias el 27 de febrero (Archivo./Fotografía de archivo.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PrivalSugefBanca privada
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.