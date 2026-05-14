Economía

PriceSmart tramita nuevo local en Heredia: vea dónde se ubicaría

Un proyecto ligado a PriceSmart ya avanza en trámites. El plan incluye tienda con abarrotes, parqueos, áreas verdes y servicios comerciales

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Por Silvia Ureña Corrales
Empresas La Lima de Cartago
PriceSmart analiza desarrollar un nuevo club comercial en Santo Domingo de Heredia, según un expediente ambiental presentado ante Setena. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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