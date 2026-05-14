PriceSmart tramita nuevo local en Heredia: vea dónde se ubicaría

La cadena de clubes de compras PriceSmart avanza con un trámite ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para desarrollar un nuevo proyecto comercial en Santo Domingo de Heredia. El expediente D1-0594-2025 contempla la construcción de un almacén con áreas de ventas, servicios y parqueos.

Sin embargo, la empresa confirmó a La Nación que la zona este de Heredia forma parte de las áreas que analiza constantemente para futuras oportunidades de crecimiento en Costa Rica; la compañía por ahora, no detallará información sobre nuevas inversiones en el país.

“Como parte de nuestro plan de desarrollo, nos mantenemos en constante evaluación de oportunidades de crecimiento, y la zona este de Heredia forma parte de esas alternativas normalmente en estudio, al igual que otras áreas con potencial tanto dentro como fuera de la GAM. Sin embargo, de momento no sería posible detallar información acerca de nuevas inversiones de PriceSmart en el país”, señaló Marco Torres, vicepresidente de Operaciones de la cadena.

Según la documentación del sitio web de Setena, el proyecto incluiría un edificio principal con áreas para venta de membresías, productos de consumo y servicios complementarios. Entre ellos figuran zona de comidas, óptica, taller de llantas y secciones de abarrotes, frutas, verduras, panadería, carnicería, ropa y artículos para el hogar.

El expediente también contempla infraestructura operativa para el funcionamiento del club comercial. El diseño incluye bodegas, cámaras de refrigeración y congelamiento, almacén y preparación de carnes, áreas de panadería y almacenamiento de frutas.

Además, el proyecto prevé calles internas, aceras, parqueos, zonas de carga y descarga, oficinas administrativas, cuartos eléctricos y espacios para colaboradores.

La propuesta se desarrollaría en un terreno de 62.290,56 m². De esa extensión, 24.818,73 m² corresponderían al área total del proyecto. El plan distribuye 7.100,63 m² para la construcción de la tienda, 12.979,89 m² para calles y parqueos y 4.738,23 m² de áreas verdes.