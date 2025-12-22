Economía

PriceSmart Costa Rica: estas son las ubicaciones de todas sus tiendas, a propósito del nuevo local

PriceSmart inició la construcción de su décimo local en Costa Rica. Vea las ubicaciones de todas las tiendas de esta cadena en el país.

Por Arianna Villalobos Solís
Empresas La Lima de Cartago
PriceSmart inició la construcción de su décimo local en Costa Rica. Vea las ubicaciones de todas las tiendas de esta cadena en el país. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

