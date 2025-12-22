PriceSmart Costa Rica: estas son las ubicaciones de todas sus tiendas, a propósito del nuevo local

PriceSmart inició la construcción de su décimo local en Costa Rica. Vea las ubicaciones de todas las tiendas de esta cadena en el país.

La cadena PriceSmart cerró el 2025 con el inicio de la construcción de su décima sede en Costa Rica. El nuevo supermercado se ubicará en Ciudad Quesada, en San Carlos de Alajuela, y representa un nuevo avance en la expansión de la compañía fuera del Gran Área Metropolitana.

Según la oficina de prensa de la Municipalidad de San Carlos, el proyecto ya cuenta con el permiso de construcción aprobado, el cual autoriza una edificación con un área aproximada de 18.483 metros cuadrados.

La Nación consultó el sitio web oficial de la cadena estadounidense para identificar la ubicación de todos sus establecimientos.

En la actualidad, PriceSmart opera locales en Tres Ríos, Cartago centro, Tibás, Heredia, Alajuela, Curridabat, Escazú, Santa Ana y Liberia, lo que le permite mantener presencia en las provincias de Cartago, San José, Heredia, Alajuela y Guanacaste.

Cadena acumula más de 26 años en Costa Rica

La cadena, reconocida por su modelo de ventas mediante membresía y comercialización en paquetes, abrió su primer establecimiento en Costa Rica a finales de mayo de 1999. Con esa apertura, la empresa estadounidense suma más de 26 años de operación en el país.

El primer hipermercado se instaló en Zapote y cuenta con una extensión aproximada de 5.000 metros cuadrados. En ese momento, se informó de que dispondría de un estacionamiento con capacidad para 500 vehículos y generaría entre 140 y 160 empleos; en la actualidad, el local continúa ubicado frente al Registro Nacional.

Desde entonces, la compañía ha concretado diversas aperturas y, en abril pasado, inauguró su supermercado más reciente en Cartago.

Según informó el medio regional San Carlos Digital, la inversión estimada del nuevo establecimiento rondaría los ¢2.600 millones e incluiría obras como movimientos de tierra, muros, parqueos, áreas verdes, planta de tratamiento, tapias y la construcción del edificio principal.

La Nación consultó este lunes a la cadena sobre eventuales planes de expansión para el 2026 y si estos contemplan la apertura de establecimientos en las provincias de Puntarenas y Limón, las únicas en las que aún no tiene presencia en el país. Al cierre de edición, la gestión de prensa se mantenía en trámite.