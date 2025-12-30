PriceSmart apuesta por el desarrollo de la Zona Norte: su décimo local en Costa Rica estará en San Carlos tras una inversión de ¢2.600 millones

El décimo club de PriceSmart impulsa empleo y comercio en San Carlos con una inversión de ¢2.600 millones y un proyecto de 18.483 m².

La Zona Norte recibirá un nuevo impulso económico con el inicio de las obras del décimo club de PriceSmart en Costa Rica, un proyecto que dinamiza el empleo, fortalece el comercio regional y amplía la oferta de servicios para los habitantes de San Carlos.

El complejo se construye en Ciudad Quesada, en un terreno contiguo a la planta de Coca-Cola, en la conocida Calle del Amor. La Municipalidad de San Carlos confirmó que el proyecto ya cuenta con permiso de construcción y que la obra figura inscrita ante el CFIA bajo la denominación “Supermercado Ciudad Quesada”.

El edificio tendrá un área aproximada de 18.483 m², lo que refleja la magnitud de la operación prevista para el cantón.

Durante la fase de construcción, la obra contempla movimientos de tierra, muros, parqueos, áreas verdes, planta de tratamiento, tapias y la ejecución del edificio principal. El medio regional San Carlos Digital informó que la inversión inicial rondó ¢2.600 millones.

PriceSmart mantiene una estrategia de crecimiento continuo en Costa Rica. En abril pasado abrió su sede en Cartago y actualmente opera en Tres Ríos, Tibás, Heredia, Alajuela, Curridabat, Escazú, Santa Ana, Zapote y Liberia.

Además, la cadena consolida su presencia fuera de la GAM. El club de Ciudad Quesada se convierte en su segundo punto fuera del Valle Central, junto al local de Liberia.