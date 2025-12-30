Economía

PriceSmart apuesta por el desarrollo de la Zona Norte: su décimo local en Costa Rica estará en San Carlos tras una inversión de ¢2.600 millones

Nueva sede en Ciudad Quesada ampliará el acceso a comercio y servicios para los habitantes de la Zona Norte

Por Cristian Mora y Jailine González Gómez
Vista exterior de la nueva tienda PriceSmart
El décimo club de PriceSmart impulsa empleo y comercio en San Carlos con una inversión de ¢2.600 millones y un proyecto de 18.483 m². (PriceSmart/PriceSmart)







