Presidente de CAF dice que América Latina tiene lo que el mundo ‘espera y necesita’

Sergio Díaz-Granados es el presidente ejecutivo de CAF, y se mantendrá en el cargo hasta 2031.

Ciudad de Panamá. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), dijo este miércoles 28 de enero que la región tiene lo que el mundo “espera y necesita”.

“En el ajedrez geopolítico global, la región no es un jugador marginal, más bien es un actor de primer orden”, agregó el jerarca de la CAF en un mensaje que dio en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por dicha institución.

Díaz-Granados comentó que para la seguridad alimentaria global, los campos de la región ofrecen la despensa más grande del planeta.

Además, agregó que los metales y minerales que tiene América Latina y el Caribe son los que se requieren para la inteligencia artificial y la transición energética global.

Por otro lado, el presidente de la CAF consideró que la región tiene las “piezas necesarias” para resolver sus dilemas.

A su criterio, la fórmula del éxito está en el diálogo, el esfuerzo sostenido y la suma de las potencialidades. “El nuevo panorama global ofrece para la región un escenario inédito”, agregó.

“América Latina y el Caribe, con más de 650 millones de habitantes, poseedora del 15% de la superficie terrestre y una biodiversidad incomparable, un verdadero motor de soluciones para los dilemas globales, tiene que navegar esa realidad”, puntualizó.

Hoy, desde CAF, la región puede soñar, planear y hacer. — Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF

El plan de la CAF

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe comentó, este 28 de enero, que la institución tiene como meta crecer al menos un 70% de aquí al año 2031.

“Eso significa cerca de $100.000 millones en nuevas aprobaciones, y al menos 20% de ellas serán movilizadas al sector privado con impacto al desarrollo”, detalló.

Actualmente, la institución tiene 24 países accionistas y avanza para ser el banco de desarrollo con mayor presencia geográfica en Latinoamérica. La CAF, además, aspira a consolidarse como la “principal ventanilla de financiamiento” al desarrollo de la región.

“Ya somos el principal emisor no soberano de América Latina y el Caribe, y tenemos la mejor calificación crediticia de nuestra historia, creciendo en balance y en liquidez. Estamos innovando y movilizando cada vez más recursos hacia la región, y nos consolidamos como una plataforma que promueve a América Latina y el Caribe en todo el mundo”, comentó.

Integración regional

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, apuntó este miércoles que “el mundo está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta”.

Mulino agregó que su país, con el Canal de Panamá y sus puertos estratégicos, ha convivido con esta tensión durante años, pero se ha profundizado en los últimos tiempos.

“Se está buscando un nuevo orden internacional, más alejado del idealismo y más cercano a la diplomacia realista”, apuntó el mandatario en el discurso que desarrolló en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se llevará a cabo este 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

En el evento, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el presidente panameño también dijo estar convencido de que América Latina debe conformarse como un bloque único, porque solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante “posibles amenazas”.

“Solo así podremos reclamar el lugar que nos corresponde, como miembros permanentes, no rotativos del Consejo de Seguridad de la ONU, para garantizar la paz en nuestro mundo”, detalló.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comentó durante su discurso en el foro que América Latina y el Caribe vive uno de los momentos de mayor retroceso en materia de integración.

“Volvimos a ser una región dividida, más volcada para afuera que para adentro, permitimos que conflictos y disputas ideológicas ajenas se impusieran”, dijo Lula. “Pasamos de reunión en reunión rellenas de ideas e iniciativas que nunca salen del papel. Nuestras cumbres pasaron a ser rituales vacíos, de los cuales se ausentan los principales líderes regionales”, apuntó.

En el foro organizado por la CAF también dieron su discurso los presidentes: Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia) y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast. Además, participó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.