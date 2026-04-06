Economía

Precios del petróleo superan los $110 dólares tras amenazas de Trump

El cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones entre Estados Unidos e Irán generan presión sobre los mercados energéticos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Estados Unidos alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que los legisladores venezolanos aprobaran reformas que allanaron el camino para el regreso de las empresas estadounidenses, un objetivo clave de la intervención del presidente Donald Trump en el país.
El crudo superó los $110 por barril tras el aumento de tensiones, mientras bolsas asiáticas reaccionaron con resultados mixtos. (MARYORIN MENDEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoGuerra de IránPrecios de petróleoTrumpOrmuz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.