Precios del petróleo suben por temores sobre el transporte frente a costas iraníes

El petróleo avanzó en los mercados internacionales ante el aumento de la incertidumbre geopolítica en el estrecho de Ormuz y su impacto en el transporte marítimo.

Washington. Los precios del petróleo cerraron al alza este lunes impulsados por el llamamiento del gobierno estadounidense a la prudencia a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, cerca de las costas de Irán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril subió un 1,46 %, hasta los $69,04.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en marzo subió un 1,28 %, hasta los $64,36.

Los precios aumentaron tras la publicación por parte del servicio marítimo del Ministerio de Transporte estadounidense de una nota en la que advertía a los buques que navegaran cerca de las costas iraníes.

A los navíos con bandera estadounidense se les “recomienda (...) mantenerse lo más lejos posible de las aguas territoriales iraníes”.

Esta advertencia hizo aumentar la preocupación en el transporte marítimo internacional, ya que el 20% de la producción mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz.

“Las tensiones entre Estados Unidos e Irán seguirán alimentando la volatilidad de los precios”, resumen los analistas de Eurasia Group.

Donald Trump se congratuló por las “muy buenas” conversaciones mantenidas el viernes en Omán entre representantes de Washington y de Teherán. El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, estimó el lunes que existe una “profunda desconfianza” entre Irán y Estados Unidos.