Precios del petróleo suben por temores sobre el transporte frente a costas iraníes

El petróleo cerró al alza impulsado por nuevas advertencias de Estados Unidos sobre la navegación cerca de Irán, lo que reavivó temores sobre el transporte por el estrecho de Ormuz.

Por AFP
Las bombas de petróleo se muestran en un campo el 27 de junio de 2024 en Stanton, Texas.
El petróleo avanzó en los mercados internacionales ante el aumento de la incertidumbre geopolítica en el estrecho de Ormuz y su impacto en el transporte marítimo. (BRANDON BELL/Brandon Bell / AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

