Petróleo sube ante tensiones entre Estados Unidos e Irán

Irán es uno de los diez primeros productores mundiales de petróleo, los operadores están nerviosos.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo se aceleraron el viernes luego de que Donald Trump afirmara en la víspera que una flota de la Armada estadounidense se dirigía al Golfo para seguir presionando a Irán, lo que despierta temores sobre el abastecimiento de crudo.

“El mercado repuntó (...), ya que la situación iraní está de nuevo en los titulares”, dijo a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con atacar a Irán en respuesta a la represión contra las protestas recientes contra el gobierno de Teherán. “Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso”, dijo Trump el jueves a periodistas a bordo del Air Force One.

Sus nuevas declaraciones han “reavivado las preocupaciones sobre los riesgos relacionados al aprovisionamiento en un importante productor” de crudo, resumió Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

“Hablamos de una producción de aproximadamente 3,3 millones de barriles por día” en Irán, enfatizó Yawger. Dado que el país es uno de los diez primeros productores mundiales de petróleo, los operadores están nerviosos.

Una intervención militar haría subir el riesgo para el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, aproximadamente un 20% de la producción mundial. El precio de barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 2,84%, hasta los $65,88.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes ganó un 2,88%, hasta los $61,07. En paralelo, el precio del gas natural sigue llegando a máximos “por la ola de frío esperada” en Estados Unidos, dijo Robert Yawger.

“No solo la demanda va a ser increíblemente alta (...) sino que además la producción estadounidense corre el riesgo de paralizarse” por el frío, explicó el jueves a la AFP Eli Rubin, de EBW Analytics Group.