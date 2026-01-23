Economía

Petróleo sube ante tensiones entre Estados Unidos e Irán

Una intervención militar haría subir el riesgo para el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz

EscucharEscuchar
Por AFP
Irán es uno de los diez primeros productores mundiales de petróleo, los operadores están nerviosos. (SIMON MAINA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoEstados UnidosIránConflictos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.