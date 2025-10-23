Economía

Precios del petróleo se disparan después de las sanciones de Estados Unidos a Rusia

Trump anunció sanciones tras reclamar que sus conversaciones con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania ‘no van a ningún lado’

Por AFP
Gasolinera Lukoil
Gasolinera de la multinacional energética rusa Lukoil, sancionada por Estados Unidos. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)







PutinTrumpRusiaEstados UnidosSancionesPetróleo
