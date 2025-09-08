Economía

Precio del petróleo sube pese al aumento de producción de la OPEP+

La OPEP+ aumentó sus cuotas de producción de petróleo, pero los precios del barril subieron de forma moderada

EscucharEscuchar
Por AFP

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo subieron de forma moderada el lunes, sin verse muy afectados por el anuncio de un nuevo aumento de las cuotas de producción de la Opep+, que ya se había anticipado en los últimos días.








Opep+PetróleoProducciónPrecio petróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

