Estos serían los efectos de los aranceles de Trump en la economía de Costa Rica, según el ministro de Hacienda

Los aranceles establecidos por Estados Unidos son un factor de riesgo para el crecimiento de la economía de Costa Rica, estima el Ministerio de Hacienda.

Por Gustavo Ortega Campos

La incertidumbre que genera la tarifa arancelaria del 15% establecida por la administración de Donald Trump a las exportaciones de Costa Rica, es un factor de riesgo para la economía que tendría incidencia en los indicadores de las finanzas públicas.








