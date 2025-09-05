Estos serían los efectos de los aranceles de Trump en la economía de Costa Rica, según el ministro de Hacienda

La incertidumbre que genera la tarifa arancelaria del 15% establecida por la administración de Donald Trump a las exportaciones de Costa Rica, es un factor de riesgo para la economía que tendría incidencia en los indicadores de las finanzas públicas.

Rudolf Lücke, jerarca del Ministerio de Hacienda, indicó a La Nación que el arancel afecta a los exportadores y tendría algún efecto sobre el impuesto sobre la renta en este sector.

Sin embargo, Lücke destacó que el principal efecto se percibiría en el producto interno bruto (PIB).

“Si el crecimiento de la economía se ralentiza, también la recaudación, y a la hora de analizar indicadores como la deuda/PIB, podría afectarse porque tendríamos un denominador más bajo o que crezca menos”, respondió el jerarca.

El efecto de la tarifa arancelaria impuesta por Estados Unidos es uno de los escenarios de riesgo que plantea el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025-2030, que fue presentado por Lücke este viernes.

“No es el escenario base, sino que es uno de los escenarios que plantean una reducción del crecimiento económico con respecto a lo que se tenía proyectado producto de la incertidumbre (que generan los aranceles)”, apuntó el funcionario.

Explicó que dentro de los escenarios que se hacen, se valoran los impactos de los mercados internacionales. “Y básicamente este tema que se genera con respecto a los aranceles en Estados Unidos podría tener una incidencia en el resultado del crecimiento económico que afectaría el resultado de la deuda/PIB”.

El escenario base de consolidación fiscal plantea los resultados esperados en el período 2025-2030 en indicadores como el nivel de ingresos totales, el gasto primario, el pago de intereses de la deuda, el déficit financiero y la relación deuda/PIB, entre otros.

Este escenario base, según las proyecciones de Hacienda, podría alterarse por factores externos como la desaceleración económica global, tensiones comerciales, conflictos geopolíticos, eventos climáticos extremos, tasas de interés elevadas o volatilidad en los precios del petróleo y materias primas.

Además de factores internos, como el alto costo del servicio de la deuda, presiones cambiarias, riesgos inflacionarios y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.

La tarifa arancelaria del 15% está vigente desde el 7 de agosto, una vez que la administración Trump la elevó desde el 10% establecido a partir de inicios de abril pasado.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica, hacia donde se dirige el 47,2% de las exportaciones totales durante 2024, estimadas en $9.401,5 millones, según datos oficiales.