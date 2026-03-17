Economía

Precio del petróleo sube ante las perturbaciones del suministro

El conflicto en Oriente Medio continúa afectando el suministro global de crudo, impulsando al alza los precios del petróleo en los mercados internacionales.

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Por AFP
Estados Unidos alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que los legisladores venezolanos aprobaran reformas que allanaron el camino para el regreso de las empresas estadounidenses, un objetivo clave de la intervención del presidente Donald Trump en el país.
La prolongación de la guerra en el Medio Oriente y los ataques a infraestructuras energéticas elevan la presión sobre el mercado petrolero global. (MARYORIN MENDEZ/AFP)







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