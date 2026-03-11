Economía

Precio del petróleo se desploma e impulsa la subida de las bolsas europeas y asiáticas

El barril de Brent y el WTI registraron caídas de dos dígitos, lo que dio impulso a los mercados bursátiles tras la volatilidad provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Por AFP
El precio del petróleo cayó un 6%, este lunes 23 de junio, pese a los bombardeos de Irán a bases militares de Estados Unidos en Qatar.
Los mercados reaccionaron al retroceso del petróleo, que cayó con fuerza tras señales de que la guerra en Medio Oriente podría entrar en una fase de menor intensidad. (Shutterstock/Shutterstock)







