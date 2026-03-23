Precio del petróleo cae y las bolsas suben tras declaraciones de Trump sobre Irán

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía un 7,8% a $90,64 y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8,7% a $102,42.

Londres, Reino Unido. Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron este lunes en reacción a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que pospuso la ofensiva contra las centrales eléctricas iraníes.

En un giro inesperado, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán tuvieron “conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total” de las hostilidades y precisó que “continuarían a lo largo de la semana”.

Trump también afirmó en su red social Truth Social haber ordenado aplazar “cinco días” cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán, con el que había amenazado.

Sin embargo, la prensa estatal iraní desmintió tales contactos. “Tenemos que esperar a que se aclare la situación”, declaró a AFP Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, mientras los precios del gas en Europa bajaban un 4%.

Hacia la mañana de este lunes, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía un 7,8% a $90,64 y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8,7% a $102,42.

Los precios de la energía se dispararon desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocaron un bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

Las bolsas europeas aprovecharon la caída para tomar impulso. En la mañana del lunes, París subía un 1,1%, Fráncfort, 1,6%, Londres, 0,2% y Madrid, 1,7%. En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%.

Los mercados de acciones estaban preocupados por el ultimátum de Trump, que exigía a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche. Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza. También amenazó con atacar infraestructuras críticas de Oriente Medio.

El repunte de las bolsas se atenuó después de que los medios iraníes desmintieran las conversaciones entre Teherán y Washington.

“Es increíblemente difícil operar en estos mercados cuando Trump osciló entre una escalada masiva y declarar la paz o la victoria (...) pero, por ahora, el mercado se mostró optimista al ver que no entramos en una nueva fase de peligro”, declaró Neil Wilson, de la firma de inversiones Saxo UK.