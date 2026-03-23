Economía

Precio del petróleo cae y las bolsas suben tras declaraciones de Trump sobre Irán

Precios de la energía se dispararon desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques contra Irán

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Por AFP
El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía un 7,8% a $90,64 y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8,7% a $102,42. (SIMON MAINA/AFP)







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