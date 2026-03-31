Economía

Precio del petróleo baja ante expectativas de desescalada en Medio Oriente

El Brent y el WTI retroceden tras las declaraciones del presidente iraní y versiones sobre un posible freno a la campaña militar de Donald Trump

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Por AFP
Estados Unidos alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que los legisladores venezolanos aprobaran reformas que allanaron el camino para el regreso de las empresas estadounidenses, un objetivo clave de la intervención del presidente Donald Trump en el país.
El barril de Brent cayó, este martes 31 de marzo, un 3,18% y el WTI se sitúa en $101,38. (MARYORIN MENDEZ/AFP)







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