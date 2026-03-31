Precio del petróleo baja ante expectativas de desescalada en Medio Oriente

El barril de Brent cayó, este martes 31 de marzo, un 3,18% y el WTI se sitúa en $101,38.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo terminaron a la baja este martes, luego de las declaraciones del presidente de Irán de tener la “voluntad” de terminar la guerra.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio, contrato de referencia a partir del miércoles pero ya utilizado por el mercado, cedió un 3,18% hasta $103,97.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en mayo perdió un 1,46% hasta $101,38.

La caída de las cotizaciones se dio luego de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, asegurara que “tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales”.

Pezeshkian reiteró las demandas claves de la república islámica, que incluyen finalizar “la agresión”, pagar compensaciones financieras, la definición clara de responsabilidades y cesar las hostilidades en todos los frentes.

Sus declaraciones se sumaron a las del presidente estadounidense Donald Trump quien, según el Wall Street Journal, dijo a sus funcionarios estar preparado para interrumpir la campaña militar que ya ajustó más de un mes.

“La volatilidad va a ser muy fuerte, porque continuamos viendo movimientos impulsados por titulares”, explicó Phil Flynn, de The Price Futures Group.

“El estado actual de las negociaciones sigue sin ser claro”, indicaron analistas de Briefing.com.