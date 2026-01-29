Economía

Precio del oro roza los $5.600 ante las amenazas de Trump contra Irán

Los mercados reaccionaron con fuerza a la escalada geopolítica en Oriente Medio, llevando al oro a un récord histórico cercano a los $5.600 la onza y al petróleo a su nivel más alto en meses.

Por AFP
Un joyero kuwaití organiza artículos de oro en su tienda de la ciudad de Kuwait.
El precio del oro se disparó más de $300 y alcanzó nuevo récord, en medio del aumento de las tensiones geopolíticas tras nuevas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump hacia Irán. (YASSER AL-ZAYYAT/AFP)







