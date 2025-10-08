Economía

Oro supera la marca histórica de los $4.000 por onza

El dólar débil, el efecto Trump y la demanda récord de bancos centrales impulsan el alza

Por Arianna Villalobos Solís
El precio del oro superó este martes la barrera histórica de los $4.000 por onza, impulsado por una combinación de factores estructurales y coyunturales en los mercados internacionales.
Este repunte en el precio del metal dorado representa la mayor alza del metal desde 1970.







