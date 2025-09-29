Economía

Oro sube más de un 1,5% y conquista los $3.800 dólares

La onza de oro supera máximos históricos ante el riesgo de cierre del Gobierno de Estados Unidos por falta de un acuerdo presupuestario.

Por Europa Press
Lingotes de oro
El precio de la onza troy de oro se ubicó por encima de los $3.800 la mañana de este 29 de setiembre. (Shutterstock)







