Precio del oro supera el récord de $3.500 por onza

Inversionistas recurren al oro como refugio seguro, tras el aumento de tensiones geopolíticas, el debilitamiento del dólar y la posible destitución de una gobernadora de la Fed.

Por AFP

Hong Kong. El precio del oro superó el martes el récord de $3.500, en una señal de que los inversionistas buscan refugios frente a la incertidumbre económica mundial.El metal precioso se cotizó a $3.501,59 la onza en el comercio matinal de los mercados asiáticos, por encima de su récord previo de $3.500,10 alcanzado en abril.








