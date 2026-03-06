Economía

Precio del barril de petróleo supera los $90 debido a la guerra en Oriente Medio

El petróleo Brent superó los $92 y el WTI de Texas los $90 tras el cierre de rutas clave en Oriente Medio.

Por AFP

Londres. Los precios del petróleo se dispararon este viernes a niveles máximos tras la promesa de Donald Trump de continuar la guerra hasta la “rendición incondicional” de Irán y el temor de los inversores a interrupciones en el suministro de crudo.








