Economía

Postergación de decisiones fiscales podría agravar el deterioro de las finanzas públicas

Las finanzas públicas ya muestran un deterioro en el 2026 y Hacienda prevé un panorama complejo para los próximos años

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Por Luis Enrique Brenes
Laura Fernández, Rodrigo Chaves. Parque Recaredo Briceño de Nicoya. Consejo de Gobierno. Anexión de Nicoya.
El gobierno de Laura Fernández enfrenta nuevas presiones fiscales, con menores ingresos tributarios y un aumento en el endeudamiento. (Presidencia/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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