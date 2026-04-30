Economía

Porter Airlines abrirá vuelos directos entre Toronto y San José desde diciembre de 2026

Descubra cómo esta nueva ruta directa ampliará las opciones de viaje hacia Costa Rica y facilitará la llegada de miles de turistas canadienses en los próximos meses

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Por Silvia Ureña Corrales
Porter Airlines conectará Toronto con San José con cuatro vuelos semanales a partir de diciembre de 2026.
Porter Airlines conectará Toronto con San José con cuatro vuelos semanales a partir de diciembre de 2026. (Cortesía Porter Airlines)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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