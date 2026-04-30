Porter Airlines abrirá vuelos directos entre Toronto y San José desde diciembre de 2026

Porter Airlines conectará Toronto con San José con cuatro vuelos semanales a partir de diciembre de 2026.

La aerolínea canadiense Porter Airlines anunció este 30 de abril la apertura de una nueva ruta directa entre Toronto y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Los vuelos iniciarán el 2 de diciembre de 2026 con una frecuencia de cuatro veces por semana.

El servicio operará desde el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson y se mantendrá, en una primera fase, hasta el 30 de abril de 2027. La nueva conexión aérea busca fortalecer el flujo turístico entre Canadá y Costa Rica, uno de los mercados prioritarios para el país.

La aerolínea utilizará una aeronave Embraer E195-E2 con capacidad para 132 pasajeros.

Autoridades del sector turismo indicaron que esta ruta refuerza la relación estratégica con Canadá. La conectividad internacional se amplía en un contexto de crecimiento del turismo canadiense, que registró 146.841 visitantes por vía aérea en el primer trimestre de 2026, con un aumento del 27,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Esta nueva ruta desde Toronto genera oportunidades significativas para que más viajeros descubran la esencia del pura vida, experimenten la calidez de nuestra gente y se reconecten con la naturaleza a través del modelo de turismo sostenible que define a Costa Rica”, señaló William Rodríguez, ministro de Turismo.

Nueva ruta directa desde Toronto operará cuatro veces por semana hacia el Aeropuerto Juan Santamaría desde diciembre de 2026. (Cortesía Porter Airlines)

Desde la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría señalaron que la nueva operación representa un avance en la diversificación de rutas. El mercado canadiense mantiene un alto potencial por su aporte al turismo y su interés en experiencias sostenibles.

Porter Airlines inició operaciones hacia Costa Rica en diciembre anterior con vuelos hacia Guanacaste desde Toronto y Ottawa. La expansión de la aerolínea se consolidó tras ampliar frecuencias debido a la demanda, lo que motivó la apertura de esta nueva ruta hacia San José en menos de cuatro meses.

Datos del Instituto Costarricense de Turismo señalan que los viajeros canadienses visitan el país principalmente para escapar del invierno. Las preferencias del turista incluyen sol, playa, naturaleza, senderismo y actividades de aventura como canopy, rafting y snorkel.