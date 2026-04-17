Aerolínea anuncia nueva ruta directa entre Canadá y Costa Rica a partir de diciembre

Vuelo directo desde Quebec iniciará en diciembre. Canadá crece como mercado clave para el turismo en Costa Rica.

La aerolínea canadiense Air Transat confirmó una nueva conexión directa y sin escalas entre la ciudad de Quebec y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El vuelo iniciará operaciones el 15 de diciembre y tendrá una frecuencia semanal permanente.

La ruta saldrá desde el Aeropuerto Internacional Jean-Lesage en Quebec. Este anuncio amplía la conectividad aérea entre Costa Rica y Canadá.

Canadá se consolida como mercado clave

Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Canadá se posiciona como el segundo mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Con esta nueva ruta, el país suma siete ciudades canadienses con vuelos directos. Entre ellas están Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Vancouver y Calgary.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, indicó que el crecimiento del mercado canadiense responde a acciones promocionales estratégicas. Señaló que la nueva conexión fortalece el posicionamiento del país en ese mercado.

Sector aeroportuario resalta impacto de la ruta

Aeris destacó el fortalecimiento de la conectividad aérea. Su director ejecutivo, Ricardo Hernández, explicó que la nueva ruta es resultado de trabajo conjunto con aerolíneas y autoridades.

Añadió que Canadá es un mercado prioritario. También afirmó que esta conexión impulsa el turismo y el intercambio entre ambos destinos.

Demanda turística impulsa expansión

Air Transat atribuye la nueva ruta al crecimiento de la demanda. El director comercial, Sebastian Ponce, indicó que los destinos de sol y playa mantienen alta preferencia.

La aerolínea busca ampliar su presencia en mercados de alto potencial. El anuncio se realizó como parte de su estrategia para la temporada de invierno 2026-2027.

Crecimiento sostenido en llegada de turistas

El ICT reportó un aumento del 27,5% en la llegada de turistas canadienses durante el primer trimestre del 2026. En total ingresaron 146.841 visitantes por vía aérea.

Los turistas canadienses buscan principalmente sol y playa. También realizan actividades como visitas a volcanes, cataratas y senderismo.

Además, participan en actividades de aventura como rafting, canopy y snorkel. También optan por experiencias de bienestar como yoga.

La estadía promedio del turista canadiense es de 15,4 noches. El gasto diario alcanza los $227,50 por persona.

El principal motivo de viaje es la búsqueda de mejores condiciones climáticas. Los visitantes evitan los inviernos prolongados y las temperaturas bajo cero en su país.