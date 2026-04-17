Economía

Aerolínea anuncia nueva ruta directa entre Canadá y Costa Rica a partir de diciembre

Nueva conexión semanal desde Quebec amplía a siete las ciudades canadienses con vuelos directos al país

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Por Jailine González Gómez
Vuelo directo desde Quebec iniciará en diciembre. Canadá crece como mercado clave para el turismo en Costa Rica.
Vuelo directo desde Quebec iniciará en diciembre. Canadá crece como mercado clave para el turismo en Costa Rica. (Hugo LUC/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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