“Ahora pasa esto. La no distribución de dividendos del 2020, me la cobran con la tasa del 15%, en el 2025. La del 2021, en el 2026, y así sucesivamente. Esto se vuelve un tema de que se entra en un riesgo de presunción todos los años porque pasados los cuatro años, desde el origen de la utilidad, Hacienda me puede presumir el dividendo”, recalcó Morales.