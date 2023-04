Jerarca de Comex ve complicado panorama con Alianza del Pacífico y es optimista con acuerdo transpacífico

El ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, cuyas intenciones para integrarla fueron oficializadas el 7 de julio de 2022, permanece incierto debido al agravamiento de la situación política en Perú, señaló el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

El bloque de integración económica, establecido hace una década, está compuesto por Chile, Colombia, México y Perú. El 20 de octubre del 2022, los cuatro países dieron el aval a Costa Rica para iniciar el proceso de adhesión a este organismo, proceso que está sin avances.

“En estos momentos no vemos el ambiente político entre los miembros de este bloque para que puedan empezar las negociaciones, nosotros estamos listos, la potestad para negociar la tiene el Poder Ejecutivo y Comex es el ente negociador, hay que esperar que las aguas vuelvan a sus cauces habituales”, señaló en entrevista con La Nación.

Perú enfrenta una crisis política luego que el presidente izquierdista, Pedro Castillo (2021-2022), fue destituido y detenido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso. Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el gobierno, la situación provocó protestas con un saldo de 49 civiles y siete uniformados muertos, según la Defensoría del Pueblo del país suramericano.

México y Colombia han expresado sus reservas sobre la legitimidad del actual gobierno peruano. A finales de febrero Perú retiró su embajador de la capital mexicana, mientras que Chile ha reconocido como constitucional el gobierno de Boluarte.

El Congreso peruano decidió adelantar las elecciones presidenciales para abril del próximo año, razón por la que Tovar consideró que hasta ese momento podrían avanzar el proceso de Costa Ria para adherirse al bloque.

“Hay en principio, elecciones presidenciales en Perú en el año 2024, yo veo complicado que todo esto pueda evolucionar hasta que no hayan unas elecciones, ojalá se puedan ellos entender”, comentó.

Dijo que Ecuador y Costa Rica, países que ya están listos para negociar la incorporación a la Alianza están esperando. “No tengo una bola de cristal para decir cuando van a iniciar esas negociaciones, en estos momentos están en stand by (pausa)”.

Acerca de las protestas Copiado!

El proceso de incorporación de Costa Rica a la Alianza también enfrenta dificultades a lo interno del país. Grupos ligados al sector agropecuario se oponen a negociar desgravaciones arancelarias con este bloque, y este miércoles 29 de marzo, marcharon en el centro de San José, para oponerse a las políticas agropecuario implementadas en los primeros 11 meses del gobierno de Rodrigo Chaves.

Tovar calificó las protestas de los productores agropecuarios contra Alianza del Pacífico como un derecho democrático pero anticipadas a los hechos.

“La Alianza del Pacífico no ha iniciado. Lo que corresponde es que una vez que se inicie (el proceso de negociación) y se aclare la situación política en el bloque de países, sentarse a negociar, es una una prerrogativa, una competencia, una facultad, que me otorga la ley y luego corresponderá al Poder Legislativo si lo acepta o no lo acepta”, señaló.

Aseguró que Costa Rica es una economía abierta que ha sido exitosa en el proceso de inserción en los mercados internacionales. “Cerrarse puertas adentro no es la vocación de este país y tampoco es lo que este país necesita”, agregó.

Durante la marcha de reclamo, Rodrigo Zamora, presidente de la Cooperativa Nacional de Productores de Sal (Coonaprosal), dijo a La Nación, que protestaban para defender su producción y consideró que la Alianza del Pacífico les dejaría en condiciones más débiles. “En estos momentos la agricultura y el sector agropecuario están pasando una crisis enorme y esto viene a engrosarla”, indicó.

Valoró que Perú y Colombia tienen las mismas condiciones climáticas que Costa Rica y son países más grandes, además del respaldo oficial que obtienen. “Entraríamos en una competencia muy dispar”, apuntó Zamora, quien se identificó además como productor de camarones.

Agricultores provenientes de diferentes zonas del país realizaron el 29 de marzo una marcha pacífica en la avenida segunda de San José contra la adhesión a la Alianza del Pacífico, protesta que el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, calificó de anticipada debido a que el proceso para formar parte del bloque se encuentra detenido. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Adhesión al acuerdo transpacífico sí avanza Copiado!

Por otro lado, Tovar se mostró optimista del proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP por sus siglas en inglés), con el que se iniciaron conversaciones a nivel técnico.

En el CPTPP participan Japón, Singapur, Malasia, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Estados Unidos y este 31 de marzo, Reino Unido anunció su adhesión al bloque.

Según el funcionario, la integración de los británicos era uno de los retos que tenía el grupo para avanzar en el análisis de otras candidaturas.

“La pelota está al lado del bloque, nosotros seguimos intensificando nuestras gestiones políticas para que puedan acogernos y dar el banderazo de salida a la negociación”, señaló.

Anunció que ya se estableció un proceso técnico para intercambiar información para conocer cuán cerca está Costa Rica de los estándares del bloque.

Además, reconoció que China y Taiwán también han pedido la incorporación al bloque, a lo que Costa Rica ha recomendado al CPTPP que primero consideren las otras candidaturas porque el análisis de la incorporación estos países asiáticos puede tardar.

“No queremos ver nuestras aspiraciones comprometidas por una situación geopolítica de una dimensión muy importante”, apuntó.

Además de Costa Rica, Tovar señaló que Uruguay y Ecuador están en la fila de países latinoamericanos que buscan integrarse al grupo.