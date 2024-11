Hacienda asegura tener listos ¢230.000 millones para pagar aguinaldos

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró que la institución ya cuenta con los recursos para hacer el depósito del aguinaldo, el próximo 5 de diciembre, a funcionarios del Gobierno Central, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República y pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

“Ya estamos listos para pagar el aguinaldo”, aseguró el jerarca a La Nación. Recalcó que el dinero está reservado, pero se requiere la aprobación en el Congreso del presupuesto extraordinario para trasladar los recursos pendientes al Ministerio de Educación Pública (MEP), debido a que no fueron asignados cuando se planificaron los gastos para 2024.

El egreso previsto para la cancelación del decimotercer mes asciende a ¢229.711 millones, de los cuales ¢161.711 millones corresponden a empleados públicos, incluyendo los ¢20.000 millones adicionales solicitados por Hacienda para completar el monto total destinado a los docentes.

Los recursos se depositarán a más de 228.000 personas, entre las cuales se incluyen 168.000 empleados públicos y 60.863 jubilados de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, según datos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo.

Acosta recalcó que Hacienda cuenta con los recursos necesarios para enfrentar sus obligaciones en los próximos 30 días, porque es parte del proceso de mejora del flujo de caja implementado en la institución.

“En el caso del Ministerio de Educación, la partida que le da sustento a los aguinaldo no tenía todos los recursos necesarios para pagar. No es que el Estado no lo tenga (...) claro que estamos socados, pero hemos sido ordenados para poner la plata donde corresponde", afirmó el jerarca.

El jerarca reconoció que los recursos necesarios para pagar en el MEP se obtuvieron mediante reducciones generadas en el pago de intereses, liberados, principalmente, por canjes de deuda.

Este mecanismo ha sido muy utilizado durante este año y consiste en reemplazar bonos próximos a vencer con nuevos títulos de deuda a más largo plazo. Así, el gobierno se compromete a pagar intereses al acreedor durante un periodo más extendido, pero posterga el pago de la deuda principal.

Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa, este martes 12 de noviembre, una modificación al VI presupuesto extraordinario en el cual incluyó los recursos pendientes para el pago del aguinaldo de profesores y maestros. La petición se entregó inicialmente el 30 de setiembre, pero fue desechada posteriormente.

La razón fue que, el pasado 5 de noviembre, Hacienda presentó una moción de última hora para cubrir los aguinaldos en la discusión del sexto presupuesto extraordinario del 2024. Sin embargo, el martes, la Comisión Hacendarios se vio obligada a rechazarla por considerarla técnicamente improcedente.

Ese día, el ministro y la liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, protagonizaron un encontronazo por el tema de aguinaldos.

La diputada Ramírez calificó de irresponsable lo hecho por el gobierno. “Cuando se hace un presupuesto ordinario, debe hacerse a pleno empleo, es decir, se deben presupuestar de forma completa las remuneraciones para asegurarle la tranquilidad y la estabilidad a todos los funcionarios”, dijo en ese momento.

Este martes, Acosta detalló que el hueco presupuestario fue creado porque el MEP utilizó los recursos destinados a los aguinaldos para completar el pago de suplencias y una serie de incentivos que, según dijo, se deben a los maestros.