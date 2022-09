Estados Unidos endurece controles a la inversión extranjera

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar el jueves un decreto que endurece los controles a la inversión extranjera, con miras a proteger la seguridad nacional estadounidense de nuevas amenazas, dijeron autoridades.

El texto “indica explícitamente que ciertos países utilizan la inversión extranjera para obtener acceso a datos y tecnología confidenciales con fines perjudiciales para la seguridad nacional de Estados Unidos”, manifestó la Casa Blanca.

Este es el primer decreto que actualiza el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), que supervisa este tipo de transacciones, desde su establecimiento en 1975 y refleja las nuevas realidades que enfrenta la economía más grande del mundo.

La Casa Blanca afirmó que la nueva normativa pide a los responsables de este comité que analicen, durante el proceso de verificación de las inversiones extranjeras en Estados Unidos, cinco nuevos factores. En primer lugar, deberán ver el efecto de la transacción en la resiliencia de la cadena de suministro tanto en el sector militar como en el civil.

También tendrán que evaluar el impacto que esa inversión supone para el liderazgo tecnológico estadounidense en sectores que afectan a la seguridad nacional estadounidense, en particular en las áreas de microelectrónica, inteligencia artificial, biotecnología y biofabricación, computación cuántica, energía limpia avanzada y tecnologías de adaptación climática.

Además, deberán observar los riesgos de seguridad nacional asociados a la venta de múltiples empresas del mismo sector a compradores extranjeros, así como los riesgos de ciberseguridad, o los que afecten a los datos personales de los estadounidenses.

Un alto funcionario de la administración Biden que informó a los periodistas sobre el tema fue vago sobre el alcance de la amenaza, y no dio ejemplos de transacciones marcadas como riesgosas para la seguridad nacional. Cuando se le preguntó si el decreto apuntaba a Rusia y China en particular, el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que no era “específico de un país”.

“Fortalecer nuestras cadenas de suministro y protegernos contra amenazas extranjeras fortalece nuestra seguridad nacional, y este decreto subraya el importante papel del CFIUS en ese trabajo”, afirmó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en un comunicado.

