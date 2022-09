Costa Rica tiene más en juego en la disputa comercial con Panamá: vea los montos y productos

Costa Rica está más expuesto a efectos negativos de la reciente escalada del conflicto comercial con Panamá, entre otros factores, porque el país tiene una relación positiva entre la venta de bienes y la importación de productos, que para el cierre del 2021 alcanzó un saldo de $261 millones.

Además, depende de manera relevante de la logística ofrecida por el vecino país, pues muchas de las materias primas recibidas así como los productos exportados, por empresas locales y multinacionales, pasan por el Canal de Panamá.

Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), enfatizó que no busca crear una “guerra comercial”. Sin embargo, recalcó que su misión es defender a los productores costarricenses, mediante el uso de convenios y la legalidad internacional.

Actualmente los roces comerciales entre ambas naciones tiene varios frentes abiertos. Por un lado, Panamá estableció un bloqueo a varios productos costarricenses al impedir el ingreso de bienes de origen animal (lácteos y cárnicos, principalmente) procedentes de 26 plantas, en julio del 2020. Este evento desencadenó, en enero de 2021, una acusación de parte de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Por otra parte, Costa Rica anunció, este jueves 28 de setiembre, que suspenderá beneficios arancelarios a Panamá por incumplir un fallo de un laudo arbitral de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), de enero del 2021, por obstáculos al ingreso de tomate fresco costarricense al país canalero.

“Nuestros exportadores y productores están perdiendo porque tienen una lesión a sus ingresos económicos por el cierre injustificado de sus productos y es mucho dinero. Pero también pierden los consumidores panameños, pierden porque no tiene acceso a los productos nacionales”, enfatizó Tovar.

Costa Rica suspenderá beneficios arancelarios a Panamá por incumplir sentencia de tribunal arbitral

Como respuesta a la decisión tica de suspender beneficios arancelarios, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) afirmó que protege los intereses de sus ciudadanos y sus productores dentro del marco de derecho internacional.

Para los exministros de Comercio de Costa Rica, Alexander Mora y Marco Vinicio Ruiz, el ascenso en la disputa entre ambos países es inédito y el mayor riesgo caerá sobre el país.

Balanza positiva

La información estadística de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) muestran que Costa Rica tiene una balanza comercial positiva con Panamá, es decir, se venden más bienes a Panamá de lo que se importa desde allá. Y no solo eso, esta saldo favorable venía creciendo de manera acelerada hasta el 2019, hasta que comenzaron los roces.

Ministro de Comercio de Panamá: ‘Ni Costa Rica ni ningún país pueden impedirle a Panamá aplicar las medidas que sean necesarias’

En el 2021, el país exportó productos equivalentes a $623,5 millones, y compró $362,2 millones a empresas canaleras, o sea, hubo una resultado positivo para Costa Rica de $261,3 millones. Dicha tendencia se comporta de esa manera en la última década, según los datos de Procomer.

Además, en el Istmo, Panamá representa el segundo país en relevancia para Costa Rica en cuanto a ventas, tan solo detrás de Guatemala a donde se vendieron bienes por un valor de $745 millones, el año pasado.

“No tiene ningún sentido salir matoneando, en este contexto (conflicto con Panamá). Si usted va a hacer algo lo hace, no lo anuncia y menos lo coloca en el contexto que lo hace el Poder Ejecutivo, en una escalada comercial” — Alexander Mora, exministro de Comercio Exterior

Por tipo de producto, Tovar explicó que los bienes agropecuarios y de industria alimentaria, en especial la leche, son los que enfrentan las actuales barreras no arancelarias por parte de Panamá.

Él recordó que, desde el 2020, dicha nación estableció un bloqueo a varios productos costarricenses, al impedir el ingreso de bienes de origen animal procedentes de 26 plantas, daño que se contabiliza en al menos $66 millones.

En el caso del tomate fresco, un bien que está en disputa, Costa Rica envió, en el 2017, $7 millones; en el 2018, $4,3 millones; en el 2019, $3,6 millones; en el 2020 no se exportó nada y el 2021 fueron $500.000.

Sin embargo, los bienes agrícolas no son los más vendidos al vecino por Costa Rica. Durante el año pasado, los jarabes y concentrados para gaseosas fue el producto más exportado a Panamá, por un monto de $42,8 millones. En relevancia siguieron los artículos de plástico para envasado, con $33,5 millones; los medicamentos, con $28,6 millones; antisueros, con $27,7 millones; y pinturas y barnices, con $18,5 millones, según datos de Procomer.

En el caso de las importaciones desde Panamá destacan los medicamentos, con $24 millones; textiles y confección, con $14,6 millones; y pescado fresco y congelado, con $14,2 millones.

La información de la Promotora de Comercio Exterior detalla que, durante el 2021, Coca Cola Industrias, Distribuidora La Florida y Roche Servicios fueron las empresas que más bienes exportaron a Panamá. Las dos primeras compañías tienen relación con el negocio de bebidas y la tercera con el de medicamentos.

Ministro del Comex: Espero que Panamá entienda ‘por el garrote’

Riesgo en ascenso

Marco Vinicio Ruiz, exjerarca de Comex, reconoció que el actual conflicto con los canaleros le extrañó, pues la mayoría del tiempo la relación ha sido cordial y las diferencias se resolvieron a nivel político.

“Nuestra frontera sur ha sido pacífica y de colaboración. Comex hace su trabajo en el marco de la legislación internacional, pero me interesa que las diferencias se suavicen. No sé por qué ha sido tan difícil el acercamiento político, no de ahora, sino desde el gobierno anterior”, destacó.

El exfuncionario recalcó que muchas empresas alimentarias tienen lazos con Panamá y hay cientos de ticos que trabajan ahí. “Es un país de una relación estratégica fundamental”, aseguró Ruiz.

Por su parte, el exministro Alexander Mora no ocultó su temor de que el país se enfrente con el país que administra el principal centro de logística de la región americana. También criticó fuertemente el tono del actual gobierno.

“No tiene ningún sentido salir matoneando, en este contexto (conflicto con Panamá). Si usted va a hacer algo lo hace, no lo anuncia y menos lo coloca en el contexto que lo hace el Poder Ejecutivo, en una escalada comercial”, recalcó el exjerarca.

Mora recordó que, en el peor momento del conflicto con México por el aguacate Hass, nunca dio signos de un bullying público a Costa Rica, pero siempre lo hizo en la práctica, mediante el freno de procesos o reducción de cooperación.