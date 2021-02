En medio de esta hoguera de intereses y vanidades y de una profunda crisis de representación, algunos –afortunadamente no todos– en el Legislativo no han contribuido en nada a la búsqueda de equilibrio y coherencia; ya porque introducen cambios sin sentido al proyecto –¿hasta cuándo comprenderán nuestros representantes que el bellísimo acto de delegación democrática que hicimos en ellos no les otorga el derecho de ir contra la lógica, la ciencia, la técnica y los principios de administración pública?– o, en el peor y más triste de los casos, simplemente sirven de reproductores y amplificadores de la campaña de desinformación y manipulación de los grupos de interés.