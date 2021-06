Aún estamos a tiempo de enfrentar con responsabilidad y realismo no sólo la campaña electoral, sino sobre todo las acciones que se deben ejecutar en los próximos meses, ojalá que una política de confrontación y cálculo electoral sin sentido no conduzca a perder más tiempo o, en la peor de las pesadillas, a que el inicio de la nueva administración esté marcado por la inestabilidad que, en todos lo planos, no sólo el económico, una crisis genera.