Aduanas evalúa aplicar impuestos a compras en sitios como Amazon en el momento de la transacción

El Ministerio de Hacienda evalúa adoptar un mecanismo para cobrar los tributos de las compras en línea internacionales en el momento de la transacción, antes de que los productos ingresen a Costa Rica. La medida busca evitar que empresas de courier eludan el pago de los gravámenes aduaneros, según indicó Cristian Montiel, director general de Aduanas, a La Nación.

“Estamos trabajando en una estrategia para cobrar los tributos, no cuando los artículos llegan a Costa Rica, sino en el momento de la compra en las plataformas. Si logramos hacer el cobro al realizar la adquisición, el fisco asegura los gravámenes y se evitaría la evasión de manera más estructural”, explicó Montiel.

El sistema consistiría en definir una serie de comercios electrónicos, como Amazon o eBay, a los que aplicaría la retención anticipada. Esta se lograría por medio de los métodos de pago, como tarjetas de crédito o débito del usuario al momento de la compra. Este tipo de retención ya se aplica en el caso del IVA para servicios transfronterizos, como Uber, Spotify o Netflix.

En la actualidad, los impuestos aduaneros en Costa Rica se pagan al momento en que los productos ingresan al país. Los importadores deben presentar una declaración ante Aduanas, en la cual se detallan los bienes importados y se liquidan los impuestos correspondientes, tales como el Derecho Arancelario de Importación (DAI) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El proceso puede hacerse mediante intermediarios o agentes de aduanas que gestionan el trámite a nombre del importador.

Sin embargo, el director de Aduanas mencionó que algunos couriers o casilleros cobran el tributo al cliente, pero no lo reportan al fisco, o en otros casos no declaran la mercancía al ingresar a Costa Rica. El funcionario indicó que la intención de la Administración es aprovechar la implementación de Hacienda Digital y la entrada en vigor del sistema Atena para aprobar los cambios normativos necesarios, aunque Montiel no precisó cuántos serían.

El sistema Atena será la plataforma aduanera que utilizará la cartera una vez implemente Hacienda Digital. Según prevé el ministerio, esta herramienta incorporará cambios como controles contables o mayores recursos de seguridad fronteriza, frente al sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) que se usa hoy en día.

Montiel aclaró que no se trata de nuevos tributos, sino de un cambio en el momento de su recaudación, y que la medida aún está en fase de análisis conceptual. Actualmente, esta dirección del Ministerio de Hacienda mantiene un equipo interdisciplinario evaluando los alcances de la iniciativa. Además, se ha creado una comisión con empresas de courier para diseñar un modelo de cobro que “no obstaculice el comercio”, según detalló.

“El comercio electrónico ha crecido muchísimo en los últimos años, y la forma de hacer los controles aduaneros no ha ido al mismo ritmo de la administración. Estamos evaluando los modelos de forma técnica y normativa para poder aplicarlo. Vamos a realizar planes piloto y seguiremos trabajando con el sector privado para desarrollar un modelo que permita un cobro efectivo”, dijo.

Aduanas aplicaría los impuestos por medio de un cargo automático en la tarjeta de débito o crédito utilizada por el usuario al comprar en comercios electrónicos seleccionados por el Ministerio de Hacienda. (AFP)

Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos, indicó que desde hace algún tiempo algunas empresas importadoras pueden presentar declaraciones anticipadas, con el objetivo de reducir tiempos de tránsito en fronteras y puertos, así como el tiempo que los bienes permanecen en almacenes fiscales. Según opinó, esta medida también buscaría disminuir esos lapsos y adelantar el pago de impuestos.

La medida busca cerrar “una serie de portillos” que la Administración Aduanera ha identificado, mediante los cuales empresas de courier o casilleros no declaran las mercancías que ingresan, o declaran productos distintos que pagan menos tributos, afirmó Hacienda. Actualmente, este ministerio controla menos del 10% de los artículos que entran al país, lo que facilita los tiempos del comercio, señaló Montiel. El nuevo sistema aplicaría el cobro de todos los gravámenes que correspondan, según el bien adquirido.

Norman Alfaro, socio de impuestos de la firma Venegas Nexia, señaló que la Administración Tributaria y Aduanera deberá considerar algunos detalles técnicos para evitar inconvenientes a la hora del cobro, como los tratados de libre comercio o convenios impositivos con otras naciones. Sin embargo, Alfaro no cree que se generen los mismos problemas que ya ocurren con el pago del IVA en servicios transfronterizos, como la doble imposición, ya que se trata de artículos físicos que ingresan al país.

Según Aduanas, esta propuesta toma como referencia prácticas internacionales en países como Brasil y Chile, donde ya existen modelos similares. En Brasil, por ejemplo, el sistema de Remessa Conforme busca asegurar el pago de tributos desde la transacción, aunque aún está en una fase temprana de desarrollo. Costa Rica evalúa estos modelos para adaptarlos a su realidad, indicó Montiel.

Actualmente, Hacienda opera con más de 50 sistemas que no están integrados, lo que complica la fiscalización y el control de las mercancías. Con la implementación de Hacienda Digital, se prevé realizar controles cruzados más efectivos entre las distintas direcciones de la entidad, explicó Montiel.