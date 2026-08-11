Policía de Control Fiscal decomisa 2,2 millones de cigarros ocultos en doble forro de camión en Golfito

Hacienda decomisó 2,2 millones de cigarros de contrabando y acumula más de 41 millones incautados este año. El fisco habría dejado de percibir, por esta suma, una recaudación potencial aproximada de ¢1.100 millones.

La Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda informó que decomisaron 2,2 millones de cigarros de contrabando en conjunto con la Policía de Fronteras

La carga era transportada en un camión en Golfito, en la zona sur del país.

Según informó este lunes la cartera de Hacienda, los productos no contaban con documentos de respaldo ni con los permisos sanitarios requeridos para su comercialización.

La inspección del vehículo de carga pesada estuvo a cargo de la Policía de Fronteras y su Unidad Canina durante la noche del domingo. Durante la revisión, los agentes detectaron una estructura de doble forro en el furgón, lo que motivó verificaciones adicionales que permitieron localizar la carga.

La PCF asumió el decomiso de los productos, en coordinación con el Ministerio Público. El camión también fue incautado.

Entre los artículos encontrados había cigarros de las marcas Gold City, Última, Platinum Seven Mango y Platinum Seven, ninguno con las imágenes y advertencias sanitarias exigidas por ley para informar sobre los daños asociados al consumo de tabaco.

Con este caso, Hacienda señaló que más de 41 millones de cigarros han sido incautados durante este año.

Desde marzo de 2025, tras una actualización tributaria, cada unidad que ingresa legalmente al país debe pagar ¢26,92 por concepto del impuesto específico que grava estos productos, frente a los ¢26,59 vigentes anteriormente.

Con esa tarifa, los 41 millones de cigarrillos incautados este año representan para el fisco una recaudación potencial de aproximadamente ¢1.100 millones que no se percibiría.

Viceministro advirtió por aumento de contrabando

A inicios de julio, el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, afirmó en conversación con La Nación que el creciente contrabando de licor y cigarrillos mantiene encendidas las alertas del Ministerio de Hacienda, pues el ingreso ilegal de estas mercancías afecta la recaudación tributaria y genera una competencia desigual para los comercios que operan legalmente.

El funcionario sostuvo que se han intensificado las inspecciones en puntos estratégicos, como la Región Brunca y la zona norte, aunque enfatizó que la actividad ilícita se extiende por todo el territorio nacional.

En respuesta a esta situación, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció a finales de julio la presentación de varios proyectos de ley como parte de un plan fiscal para mejorar los ingresos del Gobierno y reforzar los controles tributarios en áreas donde existen vacíos que facilitan la evasión.

Entre las iniciativas figura una enfocada en eliminar el nivel mínimo de tributación de los cigarrillos, como parte de las iniciativas que impulsa el Gobierno para fortalecer el combate contra el contrabando y la evasión fiscal.

Asimismo, se propone combatir el contrabando mediante el fortalecimiento de las facultades de fiscalización, el endurecimiento y agilización de las sanciones, así como una mejora en la trazabilidad de las mercancías que ingresan y salen del país.