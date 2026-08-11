Economía

Policía de Control Fiscal decomisa 2,2 millones de cigarros ocultos en doble forro de camión en Golfito

Ministerio de Hacienda informó de que, en lo que va del año, más de 41 millones de cigarros de contrabando han sido incautados

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen el decomiso de cigarros
Hacienda decomisó 2,2 millones de cigarros de contrabando y acumula más de 41 millones incautados este año. El fisco habría dejado de percibir, por esta suma, una recaudación potencial aproximada de ¢1.100 millones. (Ministerio Hacienda/Cortesía Ministerio Hacienda)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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