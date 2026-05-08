Piñeros piden al Banco Central aclarar los factores que agravan la apreciación del colón

La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) solicitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) aclarar los factores que agravan la apreciación del colón. La organización señaló que la presión cambiaria ronda el 32% y afecta la competitividad, el empleo y la producción nacional.

Mediante una carta enviada a Róger Madrigal López, presidente del BCCR, la organización cuestionó el origen del exceso de dólares en el mercado local.

El sector descartó que el fenómeno responda al dinamismo de las exportaciones o al turismo. Según Canapep, los estados de cuenta corriente del ente emisor mostraron saldos negativos entre el 2021 y el 2025.

La organización empresarial atribuyó la sobreoferta de divisas a las emisiones de títulos de deuda interna realizadas por el Gobierno Central. Estas operaciones alcanzaron los 3.000 millones de euros en los últimos cinco meses y se colocaron en bancos del extranjero, según esa cámara.

Canapep consultó si estas acciones violan la Constitución Política, al constituir deuda externa que no recibió el aval del Congreso.

Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica. (Sergio Morales/Sergio Morales)

Otro factor de preocupación para los exportadores es el flujo de capitales de dudosa procedencia. El gremio citó informes del propio Banco Central de agosto del 2025 que registraron más de 600 alertas por operaciones sospechosas.

Asimismo, mencionaron reportes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) referidos a 542 transacciones sospechosas como legitimación de capitales.

Abel Chaves Trigueros, presidente de Canapep, indicó que el crimen organizado se infiltró en diversos sectores de la economía nacional.

La Cámara también criticó el mantenimiento de la Tasa Política Monetaria (TPM) en 3,25%. Para los productores, la postura restrictiva del BCCR genera un deterioro en el Ministerio de Hacienda al reducir la recaudación fiscal.