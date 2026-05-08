Economía

Piñeros piden al Banco Central aclarar los factores que agravan la apreciación del colón

Canapep también cuestionó emisiones de títulos de deuda interna realizadas por el gobierno

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Por Sebastián Sánchez
Abundancia de dólares en la economía de Costa Rica.
Canapep cuestiona abundancia de dólares en la economía de Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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