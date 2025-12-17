Petróleo sube por bloqueo de Estados Unidos a buques con crudo venezolano

Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el 'narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros'.

Washington, Estados Unidos. Los precios del crudo subieron el miércoles, impulsados por el anuncio de Donald Trump de un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos de Venezuela.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió un 1,29%, hasta los $59,68. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, subió un 1,21%, hasta los $55,94.

“Ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió el presidente estadounidense el martes en su red Truth Social.

Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el “narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros”.

“Esta noticia (...) bastó para enderezar el mercado”, que llevaba varios días a la baja, comentó a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, quien, sin embargo, considera que se trata de una subida a “corto plazo”.

Esta medida de Trump tiene un alcance limitado en el mercado global, ya que los “venezolanos solo producen alrededor de 900.000 barriles de crudo al día”, señala Yawger.