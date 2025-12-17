Economía

Petróleo sube por bloqueo de Estados Unidos a buques con crudo venezolano

El barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, subió un 1,21%

Por AFP
Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el 'narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros'. (STEFANI REYNOLDS/AFP)







AFP

