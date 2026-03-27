Petróleo sigue en alza ante la falta de acuerdo sobre Irán

El barril del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los $100 para terminar a $99,64, con un avance de 5,46%.

Nueva York, Estados Unidos. Los precios del petróleo repuntaron nuevamente el viernes por segunda sesión consecutiva, en un mercado preocupado por una prolongación de la guerra en Medio Oriente sin un avance diplomático tangible.

El barril de Brent del mar del Norte con plazo de entrega en mayo finalizó con una subida del 4,22%, hasta $112,57. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los $100 para terminar a $99,64, con un avance de 5,46%.

La decisión del presidente Donald Trump de aplazar otros diez días su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, no bastó para calmar a los operadores. “Significa que va a haber diez días adicionales de perturbaciones en Medio Oriente” para la circulación del crudo y sus derivados, comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

“Para que los precios vuelvan a bajar, es necesario encontrar una salida al conflicto”, estimó Lipow. “E incluso si hubiera un cese del fuego, ni siquiera es seguro que Irán deje pasar el petróleo por el estrecho de Ormuz”, agregó.

De mantenerse así por varias semanas, el analista prevé que el WTI se acerque a los $120. “Sin control total militar del estrecho de parte de los estadounidenses, Irán tiene la ventaja en esta guerra, y el equilibrio de los riesgos deja presagiar un deterioro”, previnieron los expertos de Brown Brothers Harriman.