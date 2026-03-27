Economía

Petróleo sigue en alza ante la falta de acuerdo sobre Irán

La decisión de Trump de aplazar diez días más su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz no bastó para calmar a operadores

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Por AFP
El barril del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los $100 para terminar a $99,64, con un avance de 5,46%. (STEFANI REYNOLDS/AFP)







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