Petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio y genera pérdidas en las bolsas

El petróleo superó los $100 por barril por primera vez desde 2022, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, un repunte que golpea a los mercados financieros.

Por AFP y Europa Press
Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados internacionales: el petróleo se disparó por encima de los $100 por barril y las principales bolsas del mundo operan con pérdidas ante el riesgo de un nuevo choque inflacionario. (ANGELA WEISS/AFP)







