Petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio y genera pérdidas en las bolsas

La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados internacionales: el petróleo se disparó por encima de los $100 por barril y las principales bolsas del mundo operan con pérdidas ante el riesgo de un nuevo choque inflacionario.

París. La escalada de los precios del petróleo por encima de los $100 por barril impactó con fuerza los mercados y las bolsas operan con pérdidas este lunes por los temores de que la prolongación de la guerra en Oriente Medio genere un brote de inflación.

Los precios del petróleo treparon por encima de los $100 por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán responde a los bombardeos israelíes y de Estados Unidos con ataques contra las instalaciones petroleras de países de Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó el domingo la subida de las cotizaciones del crudo como un “pequeño precio a pagar” por eliminar la “amenaza” del programa nuclear de Irán.

Tras el anuncio del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní, en sucesión de su padre, Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel y varios países petroleros del Golfo.

El petróleo subió hasta un 30% durante la operativa en Asia y, hacia las 13H30 GMT, el West Texas Intermediate (WTI) subía un 9,6% a $102,23 el barril y el barril de Brent del mar del Norte ganaba 10,3% a $99,61.

Incluso tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el petróleo alcanzó un nivel de $130,50 por barril, la subida de los precios no fue tan vertiginosa.

“Las acciones hoy operan en rojo”, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Las bolsas europeas abrieron con marcadas caídas, pero a media jornada recortaron las pérdidas por la perspectiva de que los países del G7 recurran de forma coordinada a sus reservas para contener la escalada de los precios.

Una fuente del gobierno francés confirmó que esta opción será discutida en una videoconferencia de los ministros de Finanzas del foro, pero más tarde el titular de Finanzas galo, Roland Lescure, afirmó que todavía no hay consenso para utilizar esta estrategia.

Hacia las 13H40 GMT, la Bolsa de París perdía un 1,56%, Fráncfort un 1,14%, Londres cedía un 0,76%, Milán un 1,01% y Madrid un 1,58%.

En Wall Street se confirmó la tendencia y, tras las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 1,23%, el Nasdaq un 0,95% y el marcador S&P 500 perdía un 1,08%.

Los ministros de Finanzas del G7 se reunieron en un momento en que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del crudo mundial, está casi paralizado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

En los últimos días, se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción.

También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de los ataques iraníes contra sus territorios.

Riesgos de estanflación

Los inversores están preocupados de que un alza de los precios de la energía genere un brote de inflación y lastre el crecimiento de la economía.

“La subida del precio del petróleo está incrementando significativamente los riesgos de estanflación para la economía mundial y podría desencadenar una venta masiva más profunda en los mercados bursátiles mundiales”, afirmó Lee Hardman, analista de MUFG.

La estanflación es un periodo de alta inflación y de estancamiento económico. En este contexto, los bancos centrales se sienten obligados a subir los tipos de interés para atajar la inflación y esto repercute en el crecimiento.

En Asia, las bolsas cerraron con fuertes pérdidas y la plaza de Seúl, que este año había tenido un rendimiento sólido por sus empresas tecnológicas, terminó este lunes con una caída de 5,96%, mientras que la de Tokio bajó 5,2%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

G7 sin acuerdos sobre liberar reservas de crudo

Los países del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, concluyeron este lunes su reunión de ministros de Economía y Finanzas sin un acuerdo para liberar conjuntamente reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), aunque la opción sigue abierta, según informó el titular francés, Roland Lescure, al término del encuentro vitrtual.

“No estamos ahí aún. Lo que acordamos es usar el instrumento necesario, si fuera necesario, para estabilizar el mercado, incluida una potencial liberación de las reservas necesarias”, dijo Lescure en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía de la Eurozona (Eurogrupo) en Bruselas, después de presidir la videollamada con el G7.

Lescure añadió que el trabajo seguirá en “el próximo par de días” y que habrá tantos contactos a nivel de G7 como sean necesarios “en los días, semanas y meses” que vienen, ya que están comprometidos a vigilar “estrechamente” la situación en Oriente Próximo y su impacto en las economías globales.

“Seguimos la situación muy estrechamente, sobre los mercados, sobre la situación macroeconómica de nuestros países, pero también sobre el impacto diario para nuestros ciudadanos que se ven afectados directamente, en especial por el aumento del precio de los combustibles”, resumió el ministro.

Lescure insistió en que están “preparados para tomar todas las medidas necesarias, incluido en las reservas almacenadas, para estabilizar los mercados”.

Deterioro del mercado petrolero

En la reunión convocada, los ministros de Finanzas del G7 y Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, estaban llamados a abordar el impacto de la guerra con Irán en un momento en el que al menos tres países del G7, incluido Estados Unidos, apuestan por liberar reservas estratégicas en respuesta a la escalada de precios del crudo, que supera ya los $100 dólares.

En este sentido, una de las fuentes indicó que algunos funcionarios estadounidenses creen que sería apropiado la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva.

De su lado, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que participó en la reunión convocada por Lescure, cuyo país ejerce este año la presidencia, advirtió al grupo del deterioro de las condiciones de los mercados petroleros mundiales durante los últimos días.

El ejecutivo turco indicó a los ministros del G7 de que, además de los desafíos relacionados con el tránsito por el estrecho de Ormuz, “se ha reducido sustancialmente la producción de petróleo”, lo que genera “riesgos significativos y crecientes” para el mercado.