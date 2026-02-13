Economía

Petróleo cierra estable pese a nuevas amenazas de Trump contra Irán

Los precios del petróleo cerraron estables tras dos semanas de alta volatilidad. El mercado sigue atento a las negociaciones nucleares y a posibles amenazas militares en Medio Oriente.

Por AFP
En la imagen, Donald Trump y una extractora de petróleo en Texas
Las tensiones entre Washington y Teherán frenaron la caída del petróleo y sostienen una prima de riesgo en los mercados. Analistas advierten que el rumbo de las negociaciones será clave para el precio del crudo. (AFP/AFP)







