Petróleo cierra estable pese a nuevas amenazas de Trump contra Irán

Las tensiones entre Washington y Teherán frenaron la caída del petróleo y sostienen una prima de riesgo en los mercados. Analistas advierten que el rumbo de las negociaciones será clave para el precio del crudo.

Washington. Los precios del petróleo cerraron estables el viernes, tras dos semanas de oscilación al ritmo del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, cuyas negociaciones sobre el programa nuclear iraní avanzan a ritmo incierto.

Tras una fuerte caída en día anterior, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subió un 0,34% hasta $67,75.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, ganó un 0,08% hasta $62,89.

Tras varias sesiones muy volátiles, los precios están prácticamente sin cambios en el balance semanal.

Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que un segundo portaviones partirá “muy pronto” a Medio Oriente, después de amenazar a Irán con consecuencias “traumatizantes” en caso de fracaso de las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump amenazó con una intervención militar a Teherán ante la represión de manifestaciones que, según oenegés de defensa de derechos humanos, causaron miles de muertos a inicios de año.

“La situación sigue, por tanto, tensa y justifica por ahora una prima de riesgo”, afirmó Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

Según la analista, “las negociaciones entre Irán y Estados Unidos serán determinantes para la evolución futura de los precios del petróleo”.

A falta de acuerdo, Trump aseguró que pasaría a la “fase dos”, que sería “muy dura” para los iraníes. Recordó, también, el bombardeo por parte de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días desencadenada por Israel en junio.

Irán es uno de los diez principales productores de petróleo del mundo. Está geográficamente próximo a otros grandes productores y es ribereño del estrecho de Ormuz, por el que transita cerca del 20% de la producción mundial de crudo.

Una escalada militar en la región sería sinónimo de un repunte de los precios.