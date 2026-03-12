Economía

Petróleo cierra en máximo desde 2022 después de que Irán prometiera que estrecho de Ormuz permanecerá cerrado

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel escala mientras una decisión sobre el estrecho de Ormuz vuelve a sacudir al mercado energético mundial. El petróleo reaccionó de inmediato.

Por AFP
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab.
El petróleo reaccionó con fuerza a una nueva escalada en la guerra en Oriente Medio. Las tensiones en torno al estratégico estrecho de Ormuz vuelven a poner en alerta a los mercados energéticos. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







AFP

