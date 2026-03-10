Economía

Petróleo cae y las bolsas suben tras declaraciones de Trump sobre la guerra

Los mercados cambian de rumbo: el petróleo cae más de 6% mientras crecen las apuestas a un final del conflicto en Medio Oriente.

Por AFP
En la imagen, Donald Trump y una extractora de petróleo en Texas
Los mercados globales reaccionaron con alivio tras las declaraciones de Donald Trump sobre un posible final cercano del conflicto en Medio Oriente, lo que provocó una fuerte caída del petróleo y un rebote en las bolsas. (AFP/AFP)







