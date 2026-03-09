Precio del petróleo se dispara y luego cae tras declaraciones de Trump sobre la guerra con Irán

El mercado petrolero reaccionó con alivio a un pronunciamiento de Trump sobre Irán.

El petróleo terminó la sesión al alza este lunes 9 de marzo pero las cotizaciones cayeron tras el cierre luego de que el presidente Donald Trump dijera que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subió un 6,76% hasta $98,96 al cierre. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril avanzó un 4,26% hasta $94,77.

En la apertura de los mercados las dos referencias del crudo se habían visto arrastradas a una espiral alcista sin precedentes, con el Brent llegando a subir hasta $119,50 y el WTI hasta $119,48.

Luego del cierre, el mercado petrolero reaccionó con alivio a un pronunciamiento de Trump sobre Irán.

En entrevista telefónica con el canal CBS, afirmó que la guerra está “prácticamente terminada”, ya que Irán ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

Trump agregó que el conflicto está en un período “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Luego de estas declaraciones, hacia las 19H45 GMT, el precio del barril de Brent cedía un 5,20% hasta los $87,87 con respecto al precio del cierre unos minutos antes. El WTI perdía un 7,47% hasta los $84,11.

Previamente durante la jornada, el mercado se tranquilizó por la posibilidad de que los países del G7 recurrieran a sus reservas estratégicas de hidrocarburos para contener los precios.

De concretarse, esto podría conllevar la liberación al mercado de entre el 25% y el 30% de las reservas conformadas bajo la égida de la Agencia Internacional de Energía (AIE), es decir, de 300 a 400 millones de barriles, señaló a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB, con base en información del Financial Times.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán ha bombardeado infraestructuras de sus vecinos del Golfo Pérsico, ricos en hidrocarburos.

“Con el bloqueo del estrecho de Ormuz (por donde pasa 20% del crudo mundial, ndlr), Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos están llenando sus capacidades de almacenamiento de petróleo existentes, lo que obliga a reducir la producción petrolera”, destacó en una nota el grupo EBW Analytics.