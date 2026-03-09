Economía

Precio del petróleo se dispara y luego cae tras declaraciones de Trump sobre la guerra con Irán

En la apertura de los mercados las dos referencias del crudo se habían visto arrastradas a una espiral alcista sin precedentes, con el Brent llegando a subir hasta $119,50 y el WTI hasta $119,48.

Por AFP
El mercado petrolero reaccionó con alivio a un pronunciamiento de Trump sobre Irán.







PetróleoDonald TrumpIránPrecio del petróleoBrentWTI
