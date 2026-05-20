Economía

‘Perfil del Consumidor 2026’: hogares más pobres gastan un 29% más de lo que ganan

Informe ‘Perfil del Consumidor Hoy 2026’ revela que el 74% de los consumidores en el país tiene deudas activas y los hogares de menores ingresos gastan un 29% más de lo que reciben para sobrevivir

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Por Arianna Villalobos Solís
Endeudamiento con tarjetas de crédito, pareja revisa sus estados de cuenta con una calculadora
Estudio 'Perfil del Consumidor Hoy 2026' revela que el 74% de la población tiene deudas activas y un 14% ya recurre a pedir un préstamo nuevo para pagar deudas viejas. (Shutterstock/Foto)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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