Economía

Consumidores de Costa Rica evitan gastar mal: vea los resultados del ‘Perfil del Consumidor Hoy 2026’ que analiza las tendencias

¿En qué recortan el gasto los costarricenses? El informe ‘Perfil del Consumidor Hoy 2026′ detalla el fuerte impacto en entretenimiento, entregas de comida y salidas

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Por Arianna Villalobos Solís
Perfil del Consumidor 2026
¿En qué recortan el gasto los costarricenses? El informe ‘Perfil del Consumidor Hoy 2026′ detalla el fuerte impacto en entretenimiento, entregas de comida y salidas. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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